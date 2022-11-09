Военнослужащий Украины во время осады Мариуполя подверг избиению, а затем расстрелял мирного жителя, заподозрив его в пророссийских взглядах. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР) в своём Telegram-канале.
Преступление совершил командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины Олег Лукьяненко.
Кроме данного убийства, военный ВСУ застрелил мужчину и женщины из числа гражданского населения. На данный момент он задержан.
Ранее сообщалось о провале украинской армии в Снигирёвке на Херсонском направлении. Армии противника не удалось закрепиться на северных границах посёлка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.