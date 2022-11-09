Автор проекта WarGonzo назвал причины сдачи Херсона

Военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов заявил, что российская армия оставит Херсон.

"Мотивы следующие. Если говорить простым языком — голыми руками Херсон не удержать. Туда можно посылать мобилизантов эшелон за эшелоном, но проблему того же снарядного голода этим не решить", — написал эксперт.

Он напомнил, что Украине помогает вооружением весь Североатлантический альянс.

Командующий объединённой группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин понимает, что за оставление городов орденов не дают, но посылать на смерть солдат, пытаясь заделать дыры в снабжении, он не намерен, считает Пегов. Суровикину досталось непростое наследство, и чуда не случилось, отметил автор проекта WarGonzo.

Он призвал смириться с потерей города и за время оперативной паузы улучшить боеспособность армии, а также привлечь к ответственности тех, кто виноват в дефиците снарядов.

"Да, это чёрная страница в истории Русской Армии. Русского Государства. Трагичная страница. Но во многом именно от нас с вами будет завесить то, с чего и как мы начнём следующую". — подчеркнул Пегов.