Военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов заявил, что российская армия оставит Херсон.
"Мотивы следующие. Если говорить простым языком — голыми руками Херсон не удержать. Туда можно посылать мобилизантов эшелон за эшелоном, но проблему того же снарядного голода этим не решить", — написал эксперт.
Он напомнил, что Украине помогает вооружением весь Североатлантический альянс.
Командующий объединённой группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин понимает, что за оставление городов орденов не дают, но посылать на смерть солдат, пытаясь заделать дыры в снабжении, он не намерен, считает Пегов. Суровикину досталось непростое наследство, и чуда не случилось, отметил автор проекта WarGonzo.
Он призвал смириться с потерей города и за время оперативной паузы улучшить боеспособность армии, а также привлечь к ответственности тех, кто виноват в дефиците снарядов.
"Да, это чёрная страница в истории Русской Армии. Русского Государства. Трагичная страница. Но во многом именно от нас с вами будет завесить то, с чего и как мы начнём следующую". — подчеркнул Пегов.
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