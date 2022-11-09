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Автор проекта WarGonzo назвал причины сдачи Херсона

Силовые структуры

Военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов заявил, что российская армия оставит Херсон.

Автор проекта WarGonzo назвал причины сдачи Херсона

"Мотивы следующие. Если говорить простым языком — голыми руками Херсон не удержать. Туда можно посылать мобилизантов эшелон за эшелоном, но проблему того же снарядного голода этим не решить", — написал эксперт.

Он напомнил, что Украине помогает вооружением весь Североатлантический альянс.

Командующий объединённой группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин понимает, что за оставление городов орденов не дают, но посылать на смерть солдат, пытаясь заделать дыры в снабжении, он не намерен, считает Пегов. Суровикину досталось непростое наследство, и чуда не случилось, отметил автор проекта WarGonzo.

Он призвал смириться с потерей города и за время оперативной паузы улучшить боеспособность армии, а также привлечь к ответственности тех, кто виноват в дефиците снарядов.

"Да, это чёрная страница в истории Русской Армии. Русского Государства. Трагичная страница. Но во многом именно от нас с вами будет завесить то, с чего и как мы начнём следующую". — подчеркнул Пегов.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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