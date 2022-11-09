Суровикин: ВСУ несут на Херсонском направлении большие потери

По словам командующего Объединённой группировкой войск РФ Сергея Суровикина, потери украинской стороны в разы превышают те, что несут находящиеся в обороне российские войска.

Соответствующее заявление Суровикин сделал в докладе российскому министру обороны Сергею Шойгу.

Суровикин заверил, что командование ВС РФ стремится сберечь жизнь каждого своего бойца.

"Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем, прежде всего, о жизни каждого российского военнослужащего", — отметил Суровикин.