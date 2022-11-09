Рожин сообщил, что в ближайшие несколько дней Херсон перейдёт под контроль ВСУ

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что в ближайшее время Вооружённые силы РФ отведут войска и оставшееся население, а также спрогнозировал переход города под контроль ВСУ. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Ранее аналогичную информацию подтвердил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов. Он напомнил, что Украина получает военную поддержку от всего Североатлантического альянса. Пегов призвал смириться с потерей города и работать над улучшением боеспособности армии, а также привлечь к ответственности лиц, по чьей вине возник дефицит снарядов.