Военкор Рожин о сдаче Херсона: О наступлении на Одессу и Николаев можно забыть

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин назвал уход ВС РФ из Херсона самым серьёзным военным поражением РФ с 1991 года.

Рожин выразил обеспокоенность о безопасности Каховской ГЭС, Антоновского моста и Северо-Крымского канала. Он считает, что могут возникнуть проблемы с эвакуацией военной техники на левый берег.

"В нашем случае это уже 3-е серьезное военное поражение после Балаклеи и Красного Лимана", — написал военкор в своём микроблоге.

Он отметил, что отход ВС РФ на левый берег является следствием неудачи со взятием Николаева в начале спецоперации на Украине.

"Сейчас ставка очевидно делается на наращивание общей численности группировки и высвобождение части сил действовавших на правобережье в интересах наступательных операций, которые можно ждать в конце ноября-начале декабря", — объяснил военный аналитик.

Рожин подчеркнул, что не только российская армия "высвобождает" войска. То же самое, по его словам, делает и противник.

Военкор объяснил, что возможности российской армии меняются.

"О каких-то наступательных действиях в направлении Одессы и Николаева в обозримой перспективе можно на данном этапе забыть", — написал военный обозреватель.

Он предупредил, что сдача Херсона будет иметь ощутимые последствия для общественного сознания.

"Череда военных неудач будет накапливать куда как более серьезное внутреннее недовольство, нежели санкции", — объяснил Рожин.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска для обороны на левый берег Днепра.