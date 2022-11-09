Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин назвал уход ВС РФ из Херсона самым серьёзным военным поражением РФ с 1991 года.
Рожин выразил обеспокоенность о безопасности Каховской ГЭС, Антоновского моста и Северо-Крымского канала. Он считает, что могут возникнуть проблемы с эвакуацией военной техники на левый берег.
"В нашем случае это уже 3-е серьезное военное поражение после Балаклеи и Красного Лимана", — написал военкор в своём микроблоге.
Он отметил, что отход ВС РФ на левый берег является следствием неудачи со взятием Николаева в начале спецоперации на Украине.
"Сейчас ставка очевидно делается на наращивание общей численности группировки и высвобождение части сил действовавших на правобережье в интересах наступательных операций, которые можно ждать в конце ноября-начале декабря", — объяснил военный аналитик.
Рожин подчеркнул, что не только российская армия "высвобождает" войска. То же самое, по его словам, делает и противник.
Военкор объяснил, что возможности российской армии меняются.
"О каких-то наступательных действиях в направлении Одессы и Николаева в обозримой перспективе можно на данном этапе забыть", — написал военный обозреватель.
Он предупредил, что сдача Херсона будет иметь ощутимые последствия для общественного сознания.
"Череда военных неудач будет накапливать куда как более серьезное внутреннее недовольство, нежели санкции", — объяснил Рожин.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска для обороны на левый берег Днепра.
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