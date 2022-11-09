Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак выразил своё мнение по поводу отвода войск ВС РФ в Херсоне.
По его словам, российские солдаты на данном участке фронта оказались бы подвергнутыми огромному риску, поскольку могли бы остаться без снабжения.
"С другой стороны — реальная угроза подрыва Каховской ГЭС, что очевидно могло привести к большому количеству жертв среди мирного населения и военнослужащих", — отметил он в своём Telegram-канале.
Турчак подчеркнул, что главной целью манёвра в Херсоне является защита населения и сбережение личного состава ВС РФ. Он добавил, что подразделение ВДВ под Херсоном получило крупную партию спецсредств и техники.
"Мы всегда рядом с ребятами, чтобы ни происходило, какие бы сложные решения ни принимались", — резюмировал он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.