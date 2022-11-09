Турчак заявил, что подразделения ВС РФ подвергались огромному риску под Херсоном

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак выразил своё мнение по поводу отвода войск ВС РФ в Херсоне.

По его словам, российские солдаты на данном участке фронта оказались бы подвергнутыми огромному риску, поскольку могли бы остаться без снабжения.

"С другой стороны — реальная угроза подрыва Каховской ГЭС, что очевидно могло привести к большому количеству жертв среди мирного населения и военнослужащих", — отметил он в своём Telegram-канале.

Турчак подчеркнул, что главной целью манёвра в Херсоне является защита населения и сбережение личного состава ВС РФ. Он добавил, что подразделение ВДВ под Херсоном получило крупную партию спецсредств и техники.

"Мы всегда рядом с ребятами, чтобы ни происходило, какие бы сложные решения ни принимались", — резюмировал он.