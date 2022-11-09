Марков о причинах неудач армии РФ: "Результат не ввода войск на Украину в 2014"

Политолог Сергей Марков объяснил, какие ошибки России привели к череде поражений российской армии в спецоперации на Украине.

Марков считает, что неудачи преследуют ВС РФ из-за того, что в России 8 лет "не боролись за сознание Украины".

"Поражение, что провалилась СВО и идет трудная в....* — результат не ввода войск на Украину в 2014", — написал Марков в своём микроблоге.

Он уверен, что Херсон был сдан из-за того, что с мобилизацией тянули до осени, тогда как она была нужна весной и летом.

"Сейчас нужно немедленно вводить военную мобилизацию экономики и общества, — иначе будет очень трудно через несколько месяцев", — выразил своё мнение политолог.

Ранее Сергей Марков назвал сдачу Херсона "крупнейшим геополитическим поражением России".

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.