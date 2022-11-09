Политолог Сергей Марков объяснил, какие ошибки России привели к череде поражений российской армии в спецоперации на Украине.
Марков считает, что неудачи преследуют ВС РФ из-за того, что в России 8 лет "не боролись за сознание Украины".
"Поражение, что провалилась СВО и идет трудная в....* — результат не ввода войск на Украину в 2014", — написал Марков в своём микроблоге.
Он уверен, что Херсон был сдан из-за того, что с мобилизацией тянули до осени, тогда как она была нужна весной и летом.
"Сейчас нужно немедленно вводить военную мобилизацию экономики и общества, — иначе будет очень трудно через несколько месяцев", — выразил своё мнение политолог.
Ранее Сергей Марков назвал сдачу Херсона "крупнейшим геополитическим поражением России".
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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