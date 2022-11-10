Вашингтон обеспокоен ситуацией с Одессой, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его мнению, Штаты могут подготовить для России "неприятный манёвр" и ввести свои войска в город.
От "принадлежности" Одессы зависит экономическое положение Украины и потеряв город, Киев попадёт в тяжелейшее положение.
"В США ведётся много разговоров об Одессе. Предлагается ввести западные войска в этот город, чтобы не дать России взять над ней контроль. России следует ожидать неприятных манёров со стороны Запада ", — пояснил Риттер.
Он подчеркнул, что, вероятно, Штаты не будут афишировать ввод войск, но вполне могут пойти на этот "отчаянный" шаг.
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