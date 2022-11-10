Пасечник: освобождённые из украинского плена бойцы ЛНР вернулись в Луганск

В Луганск вернулись 35 военных Народной милиции ЛНР, которые были освобождены из украинского плена. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя республики Леонид Пасечник.

По его словам, бойцы ЛНР столкнулись с издевательствами, находясь в плену. Он добавил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) избивали военнослужащих.

"Герои Луганщины истощены, но не сломлены", — отметил Пасечник.

Как пояснил врио главы ЛНР, всех солдат, которые вернулись из плена, ждут медицинские обследования и реабилитация. Он подчеркнул: власти республики планируют продолжить работу над освобождением остальных бойцов, попавших в плен.

Ранее освобождённый из украинского плена военный ДНР сообщил, что националисты регулярно избивали его во время допросов. Боевики ВСУ пытались выяснить, где находятся нужные им позиции Вооружённых сил РФ, уточнил боец.