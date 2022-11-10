Погода на Донбассе вносит свои коррективы в боевые действия. Из-за обилия дождей почва размокает и превращается в непроходимое месиво, пишет "Военное обозрение".
Особенно страдает от погодных условий натовская техника, поставленная Западом для ВСУ. Колёса боевых машин США, Британии и других стран оказываются в "тисках" грунта.
Так, во время движения вдоль лесополосы колёса американской бронемашины HMMWV ("Хамви") наполовину ушли в размокший чернозём, так что техника вынужденно остановилась. Военным ВСУ пришлось оставить машину.
В грязи на Донбассе также увязают тяжёлые бронетранспортёры MaxxPro американского производства, не предназначенные для эксплуатации в подобных условиях.
Справляться с размокшим грунтом способна лишь гусеничная техника, однако и её движение порой бывает затруднено.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.