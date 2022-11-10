Ходаковский сообщил, что об отходе ВС РФ из Херсона было известно за две недели

Вчера стало известно об отводе войск ВС РФ в Херсоне. Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что о принятии такого решения он узнал уже две недели назад.

"Знал я, знал узкий круг людей вокруг меня — людей военных", — написал он в своём Telegram-канале.

Ходаковский признался, что жить с таким знанием было непросто. Однако, по его словам, упадническим настроениям не должно быть места, а волнение ситуации не поможет.

Комбат выразил уверенность, что только работа способна переломить ход событий. Она, по его словам, идёт не только на передовой, но и в тылах: тестируются новые системы связи, разрабатываются новые типы дронов, продумывается тактика действий.

"Противник воевал и обогнал нас с внедрением передовых военных технологий, где одна "Крапива" дорогого стоит. В отдельных вопросах он показал нам уровень, к которому нужно стремиться, и мы стремимся", — отметил он.

Ходаковский уверен, что вскоре "разговоры" будут вестись на нашем языке.