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Ходаковский сообщил, что об отходе ВС РФ из Херсона было известно за две недели

Силовые структуры

Вчера стало известно об отводе войск ВС РФ в Херсоне. Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что о принятии такого решения он узнал уже две недели назад.

Ходаковский сообщил, что об отходе ВС РФ из Херсона было известно за две недели

"Знал я, знал узкий круг людей вокруг меня — людей военных", — написал он в своём Telegram-канале.

Ходаковский признался, что жить с таким знанием было непросто. Однако, по его словам, упадническим настроениям не должно быть места, а волнение ситуации не поможет.

Комбат выразил уверенность, что только работа способна переломить ход событий. Она, по его словам, идёт не только на передовой, но и в тылах: тестируются новые системы связи, разрабатываются новые типы дронов, продумывается тактика действий.

"Противник воевал и обогнал нас с внедрением передовых военных технологий, где одна "Крапива" дорогого стоит. В отдельных вопросах он показал нам уровень, к которому нужно стремиться, и мы стремимся", — отметил он.

Ходаковский уверен, что вскоре "разговоры" будут вестись на нашем языке.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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