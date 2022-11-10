Утром отряд недавно мобилизованных бойцов разбил боевиков ВСУ

Утром, 10 ноября на Сватовском и Лиманском направлениях подразделение недавно мобилизованных бойцов ВС РФ выполнили "на отлично" свою боевую задачу.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва, ссылаясь на свои источники с передовой.

"Несколько часов назад личный состав подразделений недавно мобилизованых парней, под руководством офицеров, также мобилизованных, самоотвержено, без потерь, отразил атаки крупных мобильных групп противника. Потери украинской стороны составили четыре бронемашины и до 15 человек убитыми", — сообщает мессенджер Соловьёва.

Отрадно, что наши мобилизованные ребята начинают показывать свой потенциал, отмечает Telegram-канал.