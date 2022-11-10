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Министр обороны Италии Крозетто объявил о прекращении поставок оружия Украине

Силовые структуры

Власти Италии остановили поставки оружия для нужд украинской армии. Об этом заявил глава Минобороны страны Гуидо Крозетто.

Министр обороны Италии Крозетто объявил о прекращении поставок оружия Украине

В интервью Il Messaggero он отметил, что Рим заморозил разработку шестого пакета военной помощи Киеву.

"Пока мы завершаем поставки вооружения", — указал министр.

При этом он не исключил, что через некоторое время подход к данному вопросу способен измениться.

Крозетто подчеркнул: в ближайшее время Италия не планирует передавать ракеты и другую технику Украине. Однако в будущем в рамках сотрудничества с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом может быть разработан новый документ, связанный с поддержкой киевского режима, уточнил руководитель Минобороны Италии.

Как пояснил Крозетто, мирный диалог — это единственное верное решение, которое позволит урегулировать конфликтную ситуацию вокруг Украины и прекратить бои.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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