CNN: любая попытка ВСУ форсировать Днепр будет им дорого стоить

После отвода российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области их пути снабжения станут легче, и они восстановят глубоко эшелонированную оборону. Такое мнение высказали аналитики CNN.

Они также прогнозируют, что любая попытка вооружённых сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр обойдётся им в непомерно высокую цену.

Эксперты считают, что контроль над 60 процентами территории Херсонской области, включая побережье Азовского моря, Россия за собой сохранит.

"Пока войска РФ контролируют левый берег Днепра, украинским силам будет сложно повредить или разрушить канал, по которому пресная вода поступает в Крым. Приоритетом командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина, похоже, является стабилизация оборонительных рубежей России после нескольких трудных месяцев", — пишет издание.