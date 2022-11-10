Херсон может повторить участь острова Змеиный и стать ещё одной "серой зоной". Такое мнение высказал эксперт по международной политике Юрий Баранчик.
Аналитик считает, что подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) могут побояться зайти в город по тем же причинам, по которым его вынуждены были оставить российские военные.
"Одна из них — подрыв Каховской плотины и затопление города", — пояснил политолог в своём Telegram-канале.
Ранее герой России, разведчик Рустем Клупов заявил, что отвод ВС РФ из Херсона на левый берег Днепра может обернуться сюрпризом для ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.