Баранчик: Херсон может повторить участь острова Змеиный

Херсон может повторить участь острова Змеиный и стать ещё одной "серой зоной". Такое мнение высказал эксперт по международной политике Юрий Баранчик.

Аналитик считает, что подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) могут побояться зайти в город по тем же причинам, по которым его вынуждены были оставить российские военные.

"Одна из них — подрыв Каховской плотины и затопление города", — пояснил политолог в своём Telegram-канале.

Ранее герой России, разведчик Рустем Клупов заявил, что отвод ВС РФ из Херсона на левый берег Днепра может обернуться сюрпризом для ВСУ.