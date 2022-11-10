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Подоляка назвал Новую Каховку ключевым узлом обороны ВС РФ левобережья Днепра

Силовые структуры

В течение последнего месяца на левом берегу Днепра войска ВС РФ возводили три линии оборонительных сооружений. Возможно, что ВСУ перенесут попытки прорыва с Херсонского на Запорожское направление. Об этом заявил военный аналитик Юрий Подоляка в беседе с изданием "Взгляд".

Подоляка назвал Новую Каховку ключевым узлом обороны ВС РФ левобережья Днепра

Он назвал Новую Каховку ключевым узлом для обороны левого берега Днепра, поскольку данный город примыкает к дамбе Каховской ГЭС.

"Она станет точкой проникновения как с одной, так и с другой стороны. То есть этот пункт будет тем местом, куда противник точно попытается попасть", — прогнозирует Подоляка.

Он отметил, что нашим войскам стоит удерживать также и Антоновский автомобильно-пешеходный мост через Днепр, который соединяет Антоновку с городом Цюрупинск.

Аналитик полагает, что после закрепления войск ВС РФ на левом берегу противник не будет предпринимать активных попыток прорыва на левобережье. Он считает, что армия Украины пытается перебросить ударные подразделения на Запорожское направление, чтобы атаковать Мелитополь. Однако эксперт уверен, что ВСУ это не удастся, поскольку ВС РФ на этом участке обладают развитой логистикой.

"Атаковать через Днепр и наступать на Крым — это самоубийство. Что касается Херсона, то теперь, согласно Конституции РФ, это территория России. Соответственно, какие-то действия для возвращения города будут предприняты", — полагает Подоляка.

Также он отметил, что армии России следует сосредоточиться на завершении операции по освобождению ДНР, заняться Харьковским направлением, а после этого думать над выходом на правый берег Днепра.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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