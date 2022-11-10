Белковский: Россия переходит к обороне сухопутного коридора в Крым

На данный момент основной задачей российской армии является сохранение сухопутного коридора в Крым. С этой точки зрения Херсон не является ключевым гордом, который довольно сложно удерживать. Об этом заявил политтехнолог Станислав Белковский.

По его мнению, непростое решение генерала Сергея Суровикина является окончательным переходом от наступления к обороне.

"Кстати, можно ещё сдать Северодонецк и Лисичанск, а, скажем, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь или Новую Каховку, от которой идёт непосредственно водоснабжение Крыма, сдать нельзя", — заявил Белковский в беседе с Евгением Киселёвым.