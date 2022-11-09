Симоньян: вывод войск из Херсона был необходим для защиты Крыма

Решение командующего российской группировкой войск в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина вывести войска из Херсона и занять оборону по левому берегу Днепра не было лёгким. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В худшем случае, для украинской армии открылась бы дорога в Крым, считает журналист.

"С потерей армии не только Москва — вся Россия будет потеряна" — Кутузов. Замените слово "Москва" на слово "Херсон". Возможно, станет понятнее", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.