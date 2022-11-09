Решение командующего российской группировкой войск в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина вывести войска из Херсона и занять оборону по левому берегу Днепра не было лёгким. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
В худшем случае, для украинской армии открылась бы дорога в Крым, считает журналист.
"С потерей армии не только Москва — вся Россия будет потеряна" — Кутузов. Замените слово "Москва" на слово "Херсон". Возможно, станет понятнее", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.
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