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Симоньян: вывод войск из Херсона был необходим для защиты Крыма

Силовые структуры

Решение командующего российской группировкой войск в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина вывести войска из Херсона и занять оборону по левому берегу Днепра не было лёгким. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В худшем случае, для украинской армии открылась бы дорога в Крым, считает журналист.

"С потерей армии не только Москва — вся Россия будет потеряна" — Кутузов. Замените слово "Москва" на слово "Херсон". Возможно, станет понятнее", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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