Казаков назвал отступление ВС РФ из Херсона частью большого плана

По мнению политолога Александра Казакова, отступление российской армии из Херсона является частью большого плана. Он убеждён, что командование ВС РФ уже просчитало возможный следующий шаг.

Аналитик считает, что сейчас самым вероятным местом для осуществления прорыва через позиции противника является Запорожская область, где может быть нанесён мощный удар, который окажется неожиданным для ВСУ.

"Если в ближайшее время начнётся наше наступление на Запорожском направлении по левому берегу Днепра, то тогда наша переброска с правого берега будет оправданна", — рассуждает Казаков в эфире программы "Царьград. Главное".