Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин призвал военных РФ брать пример с хуситов, которые не оставляли технику врагу при отступлении.
Рожин опубликовал в своём микроблоге видео, на котором украинский солдат восхищается оставленным в целости и сохранности российским бронеавтомобилем "Тайфун".
Он считает, что у ВС РФ есть чему поучиться у хуситов (военизированной группировки, действующей на территории Йемена).
"Уничтожение любой военной техники это вопрос ветоши и небольшого кол-ва бензина. Таким образом в Йемене хуситы уничтожили сотни различных единиц техники. В нашем же случае продолжаем наблюдать брошенную технику, которую просто оставляют противнику, не уничтожив", — написал военкор.
Рожин задался вопросом о том, ведётся ли какая-либо работа для того, чтобы не радовать противника трофеями.
Ранее Борис Рожин прокомментировал версию о том, что сдача Херсона стала результатом "договорняка" с США.
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