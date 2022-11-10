Военкор Рожин о брошенном ВС РФ "Тайфуне": "Просто оставляют противнику"

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин призвал военных РФ брать пример с хуситов, которые не оставляли технику врагу при отступлении.

Рожин опубликовал в своём микроблоге видео, на котором украинский солдат восхищается оставленным в целости и сохранности российским бронеавтомобилем "Тайфун".

Он считает, что у ВС РФ есть чему поучиться у хуситов (военизированной группировки, действующей на территории Йемена).

"Уничтожение любой военной техники это вопрос ветоши и небольшого кол-ва бензина. Таким образом в Йемене хуситы уничтожили сотни различных единиц техники. В нашем же случае продолжаем наблюдать брошенную технику, которую просто оставляют противнику, не уничтожив", — написал военкор.

Рожин задался вопросом о том, ведётся ли какая-либо работа для того, чтобы не радовать противника трофеями.

Ранее Борис Рожин прокомментировал версию о том, что сдача Херсона стала результатом "договорняка" с США.