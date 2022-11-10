Российские артиллеристы уничтожили передовую группу разминирования 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ около посёлка Александровка в Белозерского района Херсонской области.
Об этом со ссылкой на сообщения с мест сообщает Telegram-канал военного корреспондента Евгения Поддубного.
Ранее он сообщил, что артиллерия ВСУ продолжает бить по Донецку. Ночью, по жилым домам в Куйбышевском районе, националисты нанесли удар из РСЗО.
Один человек погиб, двое получили ранения. Утром бандеровцы обстреляли жилой массив в Петровском районе. В результате обстрела загорелись дома.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.