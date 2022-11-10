Под Херсоном уничтожена группа разминирования 28-й омбр ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили передовую группу разминирования 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ около посёлка Александровка в Белозерского района Херсонской области.

Об этом со ссылкой на сообщения с мест сообщает Telegram-канал военного корреспондента Евгения Поддубного.

Ранее он сообщил, что артиллерия ВСУ продолжает бить по Донецку. Ночью, по жилым домам в Куйбышевском районе, националисты нанесли удар из РСЗО.

Один человек погиб, двое получили ранения. Утром бандеровцы обстреляли жилой массив в Петровском районе. В результате обстрела загорелись дома.