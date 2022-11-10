Согласно сообщению Минобороны РФ, силами ВКС РФ при поддержке артиллерии были ликвидированы радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которые поставили Киеву США.
"В районах населенных пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской области уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", — сказано в сводке Минобороны.
Кроме этого, ВСУ лишились хранилища топлива для военной техники в Днепропетровской области, а также склада артиллерийских снарядов в Николаевской области.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.