Армия РФ проводит перегруппировку войск на Николаево-Криворожском направлении

Россия проводит перегруппировку войск на Николаево-Криворожском направлении. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военнослужащие осуществляют переход на новые позиции, строго следуя утверждённому плану.

"На Николаево-Криворожском направлении осуществляется манёвр подразделений группировки войск РФ на подготовленные позиции на левом берегу Днепра", — подтвердили в Министерстве обороны.

Ранее в ведомстве заявили, что Вооружённые силы РФ ликвидировали свыше 110 украинских боевиков, которые были переброшены Киевом на Николаево-Криворожское направление. Кроме того, российские бойцы в этом районе уничтожили 11 боевых машин и 13 автомобилей ВСУ.

Во вторник, 8 ноября, представители Минобороны РФ проинформировали, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) предпринимали попытки "прощупать" оборону РФ на Николаево-Криворожском фронте.