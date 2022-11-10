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ВС РФ сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

Силовые структуры

По сообщению Минобороны РФ, украинские военные предприняли попытку наступления на позиции ВС РФ в районе Куземовки в ЛНР. Атака противника была проведена силами двух рот при активной поддержке украинских националистов и иностранных наёмников.

ВС РФ сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

Однако, по сообщению оборонного ведомства, российские военные не позволили противнику приблизиться к своей линии обороны, остановив его наступление ещё на дальних подступах к ней.

В результате ВСУ и иностранные наёмники потеряли более 90 человек убитыми.

"Активными действиями наших войск и огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины", — сообщили в Минобороны.

Всего за сутки потери ВСУ и иностранных наёмников в ЛНР оказались равны 160 бойцам, добавили в российском оборонном ведомстве.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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