ВС РФ сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

По сообщению Минобороны РФ, украинские военные предприняли попытку наступления на позиции ВС РФ в районе Куземовки в ЛНР. Атака противника была проведена силами двух рот при активной поддержке украинских националистов и иностранных наёмников.

Однако, по сообщению оборонного ведомства, российские военные не позволили противнику приблизиться к своей линии обороны, остановив его наступление ещё на дальних подступах к ней.

В результате ВСУ и иностранные наёмники потеряли более 90 человек убитыми.

"Активными действиями наших войск и огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины", — сообщили в Минобороны.

Всего за сутки потери ВСУ и иностранных наёмников в ЛНР оказались равны 160 бойцам, добавили в российском оборонном ведомстве.