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Пинчук раскрыл реальную роль министра обороны Шойгу в СВО: "Стало понятно"

Силовые структуры

Исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, полковник Андрей Пинчук прокомментировал встречу министра обороны России Сергея Шойгу и командующего группировкой ВС РФ в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина, в ходе которой было принято решение отвести войска из Херсона.

По мнению полковника, глава Минобороны лично управляет боевыми действиями.

"Теперь это стало понятно окончательно. Присутствие Шойгу означает, что он принял на себя всю политическую ответственность за происходящее", — заявил эксперт в эфире "Царьград.Главное".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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