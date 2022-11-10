Украинская группировка оказалась в тяжёлой ситуации в районе городов Сватово и Кременная. Об этом заявил так называемый губернатор Луганской области Сергей Гайдай.
Ставленник киевского режима признал, что российские войска стянули в регион серьёзные резервы.
Также Гайдай отметил, что в населённом пункте Белогоровка идут тяжёлые боевые действия.
"Белогоровка уничтожена боями, противостояние идёт за саму территорию", — цитирует его слова Telegram-канал "Политика Страны".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.