Гайдай заявил о тяжёлой ситуации для ВСУ в районе Сватово и Кременной

Украинская группировка оказалась в тяжёлой ситуации в районе городов Сватово и Кременная. Об этом заявил так называемый губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Ставленник киевского режима признал, что российские войска стянули в регион серьёзные резервы.

Также Гайдай отметил, что в населённом пункте Белогоровка идут тяжёлые боевые действия.

"Белогоровка уничтожена боями, противостояние идёт за саму территорию", — цитирует его слова Telegram-канал "Политика Страны".