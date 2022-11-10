Боррель: Владимир Путин намерен уничтожить Украину

ЕС продолжит финансово поддерживать Киев в его противостоянии с Российской Федерацией.

Об этом в своем блоге на сайте Евросоюза написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой удары по энергоинфраструктуре Незалежной.

"Поскольку Путину не удалось завоевать Украину, очевидно, что теперь он намерен терроризировать украинское население и уничтожить страну", — заявил глава евродипломатии.

Также он озвучил суммы, которые планируется передать киевскому режиму: более 19 млрд евро на украинскую "экономическую, социальную и финансовую устойчивость", а также 3,1 млрд евро на военную поддержку. Пообещал он и гуманитарную помощь.

Примечательно, что Боррель потребовал продления зерновой инициативы в Чёрном море, заканчивающейся 19 ноября и предусматривающей непрепятствование Москвой вывоза зерна на экспорт из портов Украины.