ВСУ взяли под контроль село Борозенское в Херсонской области

В Херсонской области продолжаются ожесточённые боевые действия. ВСУ атакуют на Бериславском направлении.

Сегодня стало известно, что под контроль украинской армии перешло село Борозенское в Херсонской области. Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на сообщение 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна ВСУ.

В Сети распространяется фотография украинских солдат с флагом своей страны на фоне знака с названием населённого пункта. Генштаб ВСУ о взятии села пока не сообщал.

Ранее стало известно, что бойцы ДНР и морпехи ВС РФ взяли под контроль Павловку.