В Херсонской области продолжаются ожесточённые боевые действия. ВСУ атакуют на Бериславском направлении.
Сегодня стало известно, что под контроль украинской армии перешло село Борозенское в Херсонской области. Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на сообщение 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна ВСУ.
В Сети распространяется фотография украинских солдат с флагом своей страны на фоне знака с названием населённого пункта. Генштаб ВСУ о взятии села пока не сообщал.
Ранее стало известно, что бойцы ДНР и морпехи ВС РФ взяли под контроль Павловку.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.