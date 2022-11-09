Российские войска наступают в Донбассе, выходят к административным границам Донецкой области и наносят удары почти по всей линии фронта.
Это было главным в сводке генерального штаба ВСУ утром 9 ноября.
Армия России наступает у населённых пунктов Артёмовск, Бахмутское, Белогоровка, Весёлое, Майорск, Новосёловское, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка.
Русские войска проводят инженерное оборудование позиций и ведут воздушную разведку, отмечает командование националистических формирований.
Армия РФ нанесла семь ракетных и 32 авиаудара, а также совершила свыше 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по объектам инфраструктуры.
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ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.