В Удмуртии сотрудник предприятия создал условия для передачи технологий

В Удмуртии работник одного из предприятий, выпускающих продукцию двойного назначения, создал условия для передачи технологий иностранной организации. Об этом пишет издание udm-info.ru.

Об опасности его предупредили, однако уголовное дело возбуждать не стали в связи с отсутствием в его действиях объективной стороны состава преступления.