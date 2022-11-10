В Удмуртии работник одного из предприятий, выпускающих продукцию двойного назначения, создал условия для передачи технологий иностранной организации. Об этом пишет издание udm-info.ru.
Об опасности его предупредили, однако уголовное дело возбуждать не стали в связи с отсутствием в его действиях объективной стороны состава преступления.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.