Зачистка Павловки: бойцы "Каскада" уничтожают ВСУ дронами под Угледаром

Продолжается зачистка Павловки. Бойцы Донецкой Народной Республики "Каскад" уничтожают националистов ВСУ беспилотниками Mavic 3 на Угледарском фронте.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" успешно выявляют и уничтожают бандеровцев, пишут военкоры. При помощи сбора средств ранее было закуплено немало дронов, которые серьёзно помогают военным союзной армии в ходе штурма, сберегая жизни бойцов, подытожили в издании.

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