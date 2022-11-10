Военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что после сдачи Херсона российская армия продолжает контролировать большую часть Херсонской области.
"Осталось под контролем 60% Херсонской области. Также часть Запорожской области и часть Донецкой (ДНР). Остается и Луганская народная республика (ЛНР), несмотря на то, что ВСУ пытаются наступать", — сказал Прохватилов.
По его словам, в Херсоне у Вооружённых сил Украины есть преимущество в качестве вооружения, которое превосходит российское по точности и дальности стрельбы. Кроме того, украинская армия получает разведданные со спутников стран НАТО.
В среду, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с доводами командующего Объединённой группировкой войск РФ Сергея Суровикина и приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра.
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