Каковы могут быть дальнейшие перспективы специальной военной операции на Украине после отвода российских войск с правого берега Днепра в Херсоне. По этому вопросу мнения политологов и экспертов расходятся, но в одном они солидарны.
О сценариях продолжения и окончания СВО рассказали "МК" военный эксперт Алексей Леонков и политолог Марат Баширов.
По их мнению, у России всего два глобальных сценария в СВО: заморозка конфликта и дальнейшее наступление. При этом последние события с решением о выводе войск с правого берега отнюдь не ставят крест на втором сценарии, считают они.
Баширов полагает, что вариант заморозки конфликта вполне реалистичен, а говорить о переговорах, которые поставили бы точку в конфликте, сейчас не приходится.
В ближайшие месяцы скорее всего будет наблюдаться тенденция к охлаждению ситуации на фронтах СВО вплоть до полной заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения. Вероятно, что пройдёт она по левому берегу Днепра, что укладывается в военную логику, предположил аналитик.
Леонков считает, что отвод войск с правобережья Днепра является как раз элементом подготовки к наступлению российской армии.
По его мнению, Россия сейчас взяла тактическую паузу в преддверии предстоящей зимней кампании. И для этого были привлечены резервы военной техники и мобилизованные резервисты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.