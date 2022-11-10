Баширов и Леонков: после отвода ВС РФ из Херсона — "заморозка" или наступление

Каковы могут быть дальнейшие перспективы специальной военной операции на Украине после отвода российских войск с правого берега Днепра в Херсоне. По этому вопросу мнения политологов и экспертов расходятся, но в одном они солидарны.

О сценариях продолжения и окончания СВО рассказали "МК" военный эксперт Алексей Леонков и политолог Марат Баширов.

По их мнению, у России всего два глобальных сценария в СВО: заморозка конфликта и дальнейшее наступление. При этом последние события с решением о выводе войск с правого берега отнюдь не ставят крест на втором сценарии, считают они.

Баширов полагает, что вариант заморозки конфликта вполне реалистичен, а говорить о переговорах, которые поставили бы точку в конфликте, сейчас не приходится.

В ближайшие месяцы скорее всего будет наблюдаться тенденция к охлаждению ситуации на фронтах СВО вплоть до полной заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения. Вероятно, что пройдёт она по левому берегу Днепра, что укладывается в военную логику, предположил аналитик.

Леонков считает, что отвод войск с правобережья Днепра является как раз элементом подготовки к наступлению российской армии.

По его мнению, Россия сейчас взяла тактическую паузу в преддверии предстоящей зимней кампании. И для этого были привлечены резервы военной техники и мобилизованные резервисты.