Подоляка оценил обстановку под Херсоном: завтра всё закончится

Военный эксперт и блогер Юрий Подоляка рассказал об обстановке под Херсоном на 18.00 четверга. Он пишет в своём Telegram-канале, что российская армия «довольно быстро» отходит к Новой Каховке.

Аналитик отметил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) при этом никак не препятствуют ей даже артобстрелами.

По мнению эксперта, это всё больше и больше похоже на обоюдную договорённость, о которой уже довольно свободно говорят разные источники.

«Судя по скорости отхода, завтра всё закончится», - заключил он.

Ранее украинская сторона заявляла о заходе ВСУ в населённые пункты Снигирёвка Николаевской области и Борозенское Херсонской области. При этом в сам Херсон ВСУ пока не вошли.