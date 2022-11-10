Военный эксперт и блогер Юрий Подоляка рассказал об обстановке под Херсоном на 18.00 четверга. Он пишет в своём Telegram-канале, что российская армия «довольно быстро» отходит к Новой Каховке.
Аналитик отметил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) при этом никак не препятствуют ей даже артобстрелами.
По мнению эксперта, это всё больше и больше похоже на обоюдную договорённость, о которой уже довольно свободно говорят разные источники.
«Судя по скорости отхода, завтра всё закончится», - заключил он.
Ранее украинская сторона заявляла о заходе ВСУ в населённые пункты Снигирёвка Николаевской области и Борозенское Херсонской области. При этом в сам Херсон ВСУ пока не вошли.
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