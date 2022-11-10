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2-й армейский корпус ЛНР уничтожает позиции ВСУ на Лисичанском направлении

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают спецоперацию на Украине. На Лисичанском направлении идут бои, но российская армия не даёт боевикам ВСУ прорваться. Артиллеристы 2-го армейского корпуса ЛНР работают постоянно, "перемалывая" врага днём и ночью.

Бойцы успешно уничтожают позиции ВСУ на Лисичанском направлении, поражая колонны, пехоту, командные пункты и укрепрайоны противника. С помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" военнослужащие наносят удары по скоплениям украинской группировки. 

Telegram-канал Народной милиции ЛНР опубликовал видеоролик, демонстрирующий работу подразделения. 

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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