Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают спецоперацию на Украине. На Лисичанском направлении идут бои, но российская армия не даёт боевикам ВСУ прорваться. Артиллеристы 2-го армейского корпуса ЛНР работают постоянно, "перемалывая" врага днём и ночью.
Бойцы успешно уничтожают позиции ВСУ на Лисичанском направлении, поражая колонны, пехоту, командные пункты и укрепрайоны противника. С помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" военнослужащие наносят удары по скоплениям украинской группировки.
Telegram-канал Народной милиции ЛНР опубликовал видеоролик, демонстрирующий работу подразделения.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.