В Швеции заявили, что следствие не выявило виновника взрыва "Северного потока"

Власти Швеции заявили, что провели расследование по теракту и взрыву на газопроводе "Северный поток".

Однако Стокгольм заявил, что не знают кто взорвал "Северный поток".

"На данный момент мы не знаем, кто ответственен за эти взрывы. Мы не исключаем никаких сценариев. Но мы и не спекулируем о том, на ком лежит ответственность", — цитирует главу МИД Швеции Тобиаса Билльстрема РИА Новости.

Взрывы на маршрутах пролегания трубопроводов произошли в сентября. Расследованием теракта занимаются все стороны, имеющие отношение к инциденту, в том числе РФ и Швеция.