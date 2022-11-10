Армия РФ уничтожила свыше тысячи наёмников, которые базировались в подконтрольном киевскому режиму Запорожье, следует из заявления представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова.
По его словам, российские военные наносили удары по позициям иностранных боевиков с помощью авиации Воздушно-космических сил РФ и артиллерийских установок.
"Более тысячи наёмников уничтожены в городе Запорожье", — подтвердил чиновник.
Ранее Рогов сообщил, что Киев перебросил в Запорожскую область боевиков из Польши. Кроме того, он подчеркнул: на этом направлении замечены арабские наёмники, которые входят в состав международных террористических организаций.
9 ноября представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что число иностранных военных в некоторых диверсионно-разведывательных группах (ДРГ) Украины достигает 100 процентов. Как пояснил офицер, общее количество наёмников в рядах ВСУ существенно возросло за последнее время.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.