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Рогов: ударами РФ в Запорожье уничтожены свыше тысячи иностранных наёмников

Силовые структуры

Армия РФ уничтожила свыше тысячи наёмников, которые базировались в подконтрольном киевскому режиму Запорожье, следует из заявления представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Рогов: ударами РФ в Запорожье уничтожены свыше тысячи иностранных наёмников

По его словам, российские военные наносили удары по позициям иностранных боевиков с помощью авиации Воздушно-космических сил РФ и артиллерийских установок.

"Более тысячи наёмников уничтожены в городе Запорожье", — подтвердил чиновник.

Ранее Рогов сообщил, что Киев перебросил в Запорожскую область боевиков из Польши. Кроме того, он подчеркнул: на этом направлении замечены арабские наёмники, которые входят в состав международных террористических организаций.

9 ноября представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что число иностранных военных в некоторых диверсионно-разведывательных группах (ДРГ) Украины достигает 100 процентов. Как пояснил офицер, общее количество наёмников в рядах ВСУ существенно возросло за последнее время.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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