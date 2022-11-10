Политолог Сергей Марков объяснил, что в мирном отступлении войск многим видятся признаки "договорняка ".
Марков рассказал, что ВС РФ спокойно выходят с правого берега Днепра.
"Арьергадных боев нет. ВСУ выжидают ухода армии России и только потом заходят в населённые пункты. Такая мирная смена войск многими считается признаком "договорняка", — написал политолог в своём микроблоге.
Он отметил, что такая ситуация свидетельствует о наличии "тайных договоренностей Москвы и Вашингтона".
"Считается, что это план Джейка Салливана. Но что за это получает Москва? И что ещё в договорённости, кроме ухода из Херсона?" — задаётся вопросом политический деятель.
Ранее Сергей Марков назвал сдачу Херсона: "крупнейшим геополитическим поражением России".
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