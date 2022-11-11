Как только ситуация на поле боя накаляется, иностранные наёмники ВСУ тут же уходят с передовой, а на их место командование присылает мобилизованных гражданских, рассказал боец НМ ДНР.
Офицер 1-й Славянской бригады с позывным "Чиж" пояснил, что последний раз сталкивался с иностранцами во время боя за населённый пункт Опытное Донецкой Народной Республики.
"Как только они (наёмники. — Прим. ред.) начали нести потери, их в срочном порядке вывели, а в бой отправили мобилизованные подразделения", — добавил он в интервью агентству РИА Новости.
По словам военнослужащего, основную часть наёмников составляют боевики из Грузии, Польши и Чехии. Он также отметил, что иностранцы в рядах ВСУ отличаются низким боевым духом, а потому не представляют большой проблемы.
Ранее стало известно, что заградотряды в украинской армии и заваренные люки бронетехники — идея польских офицеров, которые таким образом заставляют сражаться мобилизованных.
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