Офицер ДНР: наёмники ВСУ из Грузии, Польши и Чехии бегут при первых потерях

Как только ситуация на поле боя накаляется, иностранные наёмники ВСУ тут же уходят с передовой, а на их место командование присылает мобилизованных гражданских, рассказал боец НМ ДНР.

Офицер 1-й Славянской бригады с позывным "Чиж" пояснил, что последний раз сталкивался с иностранцами во время боя за населённый пункт Опытное Донецкой Народной Республики.

"Как только они (наёмники. — Прим. ред.) начали нести потери, их в срочном порядке вывели, а в бой отправили мобилизованные подразделения", — добавил он в интервью агентству РИА Новости.

По словам военнослужащего, основную часть наёмников составляют боевики из Грузии, Польши и Чехии. Он также отметил, что иностранцы в рядах ВСУ отличаются низким боевым духом, а потому не представляют большой проблемы.

Ранее стало известно, что заградотряды в украинской армии и заваренные люки бронетехники — идея польских офицеров, которые таким образом заставляют сражаться мобилизованных.