После вывода российской армии из Херсона на левый берег Днепра украинская группировка возьмёт под огневой контроль дороги, которые ведут в Крым. Об этом заявили британские аналитики.
Если правый берег будет полностью занят киевскими войсками, то три дороги так называемого сухопутного моста в Крым окажутся в зоне досягаемости артиллерии ВСУ, считают эксперты Financial Times..
Более того, аналитики убеждены, что под прицелы ракетных систем западного производства попадут логистические центры и склады боеприпасов ВС РФ.
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