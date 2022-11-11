Financial Times: ВСУ могут получить огневой контроль над дорогами в Крым

После вывода российской армии из Херсона на левый берег Днепра украинская группировка возьмёт под огневой контроль дороги, которые ведут в Крым. Об этом заявили британские аналитики.

Если правый берег будет полностью занят киевскими войсками, то три дороги так называемого сухопутного моста в Крым окажутся в зоне досягаемости артиллерии ВСУ, считают эксперты Financial Times..

Более того, аналитики убеждены, что под прицелы ракетных систем западного производства попадут логистические центры и склады боеприпасов ВС РФ.