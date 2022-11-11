Резников назвал "безумной" идею, что РФ может взорвать дамбу Каховской ГЭС

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал "безумной" идею, что Москва может взорвать дамбу Каховской ГЭС по мере отступления.

В интервью Reuters он заявил, что такой шаг приведёт к затоплению территорий, контролируемых Россией, а также перекроет им доступ к пресной воде по каналу из Днепра в Крым.

"Если вы посмотрите на ландшафт в этом районе, вы обнаружите, что западный берег представляет собой возвышенную местность, а восточный берег — более низкую", — сказал Резников.

По его словам, это создаст опасность для ВС РФ.

Ранее в Сети появились кадры взрыва якобы Антоновского моста через Днепр в Херсоне. Официально эту информацию в Минобороны РФ не подтверждали.