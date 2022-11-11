Онуфриенко: отвод ВС РФ из Херсона создаёт риски для коридора в Крым

Из-за отвода российских войск с правого берега Днепра в Херсоне возникают новые риски для транспортной артерии, не уступающей по своей значимости Крымскому мосту. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко в интервью газете ВЗГЛЯД.

Аналитик пояснил, что речь идёт о сухопутном коридоре, который связывает Крым с северо-восточной частью Новороссии.

Собеседник издания считает, что следующим шагом Киева будет развитие наступления на южнорусские земли. А для этого им необходимо лишить российскую армию снабжения.

"Необходимо наращивать и силы ПВО в этих районах, и вести активную контрбатарейную борьбу, и сделать так, чтобы противник не мог спокойно развернуть свои системы и с правого берега бить по логистическим узлам на Левобережье", — заключил эксперт.

Ранее командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский раскрыл опасность, связанную с оставлением ВС РФ Херсона.