В Сети раскритиковали Зеленского за слова о переговорах с Россией

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что дверь для переговоров с Россией он не закрывал, активно обсуждают пользователи соцсетей. Они считают, что его высказывания ничего не значат, и это также не исключение.

По мнению одного из комментаторов, в заявлениях лидера Украины о мирных переговорах совсем нет искренности, вернее, силы, стоящие за ним, не намерены вести переговоры о мире с Россией.

Другой пользователь поддержал его, заметив, что Зеленский всего лишь ещё одна марионетка США. И он забыл сказать, что американцы будут продолжать растягивать конфликт так долго, как им вздумается.

"Как он может говорить о мирных переговорах, если позволяет таким, как Борис Джонсон, мешать заключению соглашения с Россией?" — возмутился третий читатель.

Напомним, накануне в интервью телеканалу CNN Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией. Он сказал, что готов вести диалог, но только с "другой Россией".