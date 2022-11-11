Коротченко: после вывода ВС РФ из Херсона удары по объектам ВСУ должны усилиться

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал вывод российской армии из Херсона и отметил, что сложившаяся ситуация говорит о переходе к стратегической обороне. Сейчас ВС РФ будут осуществлять перегруппировку к масштабному наступлению весной, считает аналитик.

Коротченко убеждён, что на данный момент главной стратегической задачей российской стороны является нанесение ударов по транспортным объектам Украины, чтобы Запад не смог поставлять военную технику для ВСУ.

"Не должно быть никакой паузы, ожиданий, что в ответ на нашу пресловутую добрую волю проявит аналогичную волю с той стороны. Мы должны запастись запасом здорового цинизма в оценке наших противников", — подчеркнул эксперт в программе "60 минут".