Филипоненко: ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и три танка

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что за минувшие сутки украинские боевики потеряли порядка 90 человек личного состава.

"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понёс большие потери в живой силе и военной технике", — говорится в сообщении.

Также он проинформировало том, что уничтожено:

три танка;

шесть бронетранспортёров;

один беспилотный летательный аппарат;

две артиллерийские установки;

13 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что ВСУ не могут перебрасывать подкрепления в Угледар из-за потери Павловки в ДНР.