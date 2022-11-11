Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что за минувшие сутки украинские боевики потеряли порядка 90 человек личного состава.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понёс большие потери в живой силе и военной технике", — говорится в сообщении.
Также он проинформировало том, что уничтожено:
Ранее сообщалось, что ВСУ не могут перебрасывать подкрепления в Угледар из-за потери Павловки в ДНР.
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