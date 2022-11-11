Если США, как объявил Джо Байден, передали Украине ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью до 257 км, то они смогут достать до целей в Крыму с правого берега Днепра. И чтобы не допустить этого, выход у России один, считает полковник в запасе Сергей Хатылев.
Он отметил в интервью "МК", что угрозы обстрела Крыма исходят из Киева давно. Но теперь с уходом российских войск из Херсона, у них впервые такая реальная возможность появляется.
По мнению собеседника издания, чтобы защитить Крым, необходимо усиливать противовоздушную оборону полуострова. И учитывать, что ПВО — это не только зенитные ракетные комплексы, но ещё и истребительная авиация.
Полковник допустил возможность того, что Украина может разместить свои "Хаймарсы" в районе Херсона.
Поэтому, кроме усиления ПВО, нужно также вести разведку непосредственно на правом берегу Днепра, который сейчас оставляют наши войска, чтобы можно было эффективно уничтожать позиции HIMARS всеми имеющимися у нас средствами, заключил эксперт.
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".