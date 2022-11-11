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Хатылев: от Херсона "Хаймарсы" смогут достать до Крыма

Силовые структуры

Если США, как объявил Джо Байден, передали Украине ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью до 257 км, то они смогут достать до целей в Крыму с правого берега Днепра. И чтобы не допустить этого, выход у России один, считает полковник в запасе Сергей Хатылев.

Хатылев: от Херсона "Хаймарсы" смогут достать до Крыма

Он отметил в интервью "МК", что угрозы обстрела Крыма исходят из Киева давно. Но теперь с уходом российских войск из Херсона, у них впервые такая реальная возможность появляется.

По мнению собеседника издания, чтобы защитить Крым, необходимо усиливать противовоздушную оборону полуострова. И учитывать, что ПВО — это не только зенитные ракетные комплексы, но ещё и истребительная авиация.

Полковник допустил возможность того, что Украина может разместить свои "Хаймарсы" в районе Херсона.

Поэтому, кроме усиления ПВО, нужно также вести разведку непосредственно на правом берегу Днепра, который сейчас оставляют наши войска, чтобы можно было эффективно уничтожать позиции HIMARS всеми имеющимися у нас средствами, заключил эксперт.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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