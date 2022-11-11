В Британии опасаются, что отход войск ВС РФ из Херсона является ловушкой для ВСУ

9 ноября российские войска отступили на левый берег Днепра. Оставление Херсона является ловушкой для ВСУ. Так считает британский журналист Джереми Боуэн. Он полагает, что город готов к обороне, и в нём армию Украины ждут русские.

По словам Боуэна, российские бойцы якобы переодеваются в штатское и остаются в городе для встречи ВСУ.

"Это один из способов заманить в ловушку украинские вооружённые силы и окружить наши части. Но россиянам это не удастся. Наша разведка работает лучше, чем их. Мы знаем об их планах и о том, какие войска находятся перед нами. Шаг за шагом мы придём к победе," — цитирует "Военное обозрение" слова солдата ВСУ с позывным "Кнут".

Украинское командование опасается заминирования всего города, что может также стать ловушкой для вошедших в Херсон украинских военных. Кроме того, подойдя близко к Днепру, ВСУ становятся уязвимыми для артиллерии ВС РФ.

Ранее политолог Ростислав Ищенко не исключил прорыва войск ВСУ вглубь территории России.