Военкор Котенок бьёт тревогу: Любыми путями уже пытаются договориться с Западом

Военный корреспондент Юрий Котенок отчитал российские элиты, которые, по его словам, дарят солдатам врага айфоны и бронежилеты.

Военкор считает, что страну может спасти только "Отечественная тотальная война".

Он высказался о предателях России, которые, по его мнению, любыми путями уже пытается договориться с Западом.

"Обратите внимание: все олигархи Украины в том или ином виде активно принимают участие в войне. А у нас за Усманова просит Узбекистан, чтобы с него сняли санкции. Другие ездят договариваться, дарят айфоны солдатам врага. Можно узнать, сколько бронежилетов купил Абрамович? Может, он сформировал бригаду за свой счет?" — негодует военный корреспондент.

Котенок призвал организовать охоту на врагов и их пособников за рубежом.

"Если мы не можем победить технологически в моменте, мы можем навести ужас", — объяснил военкор, отмечая, что есть возможность привлечь к расправам даже "африканских пиратов".

Он считает, что следует менять подход к спецоперации на Украине.

"Но это если воевать по-настоящему и если есть политическая воля. В противном случае расходимся", — поделился своими мыслями военный корреспондент.

Ранее военкор Котенок возмутился отходом ВС РФ из Херсона из-за оставленной техники.