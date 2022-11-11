WarGonzo: бойцы ОБТФ "Каскад" уничтожили пять гаубиц М777 при взятии Павловки

Артиллеристы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в ходе боевых действий за населённый пункт Павловка в Донецкой Народной Республике уничтожили пять буксируемых гаубиц М777 американского производства. Об этом заявил военный корреспондент Семён Пегов.

Основой успешного штурма посёлка стала грамотная контрбатарейная борьба, так как Павловка расположена в низине по отношению к Угледару, отметил военкор. Американская техника создаёт немало проблем российским подразделениям, но не является бессмертной, указал Пегов.

"Помимо гаубиц "три топора" артиллерия ОБТФ "Каскад" успешно поразила три установки РСЗО "Град", пять бронеавтомобилей MaxxPro, четыре САУ 2С1 и 2С3, а также два танка противника", — сообщает он в Telegram-канале WarGonzo.