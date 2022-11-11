Украинские боевики начали зачищать занятые территории Херсонской области от лояльных к России людей после отхода оттуда российской армии.
"Всех нелояльных и пророссийских находят очень быстро. Завербованных СБУ местных было немало, сдают соседей, бизнес-конкурентов, случайных людей", — пишет Telegram-канал "Иди и смотри", ссылаясь на собственные источники.
Как отмечает источник, многих задержанных жителей Херсонской области ожидают немалые сроки и даже внесудебные расправы. Подобная ситуация была в Харьковской области в сентябре.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что все российские военные перебрались на левый берег Днепра.
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".